Экс-нападающий «Ювентуса» Валерий Божинов может перейти в «Рубин»

Экс-нападающий «Ювентуса», «Манчестер Сити» и «Фиорентины» Валерий Божинов может перейти в «Рубин». Об этом в своем Twitter сообщил журналист Артур Каратай.

По словам Каратая, болгарский нападающий также может перейти в футбольный клуб «Уфа». Сообщается, что переговоры о переходе футболиста ведут сербские агенты.

В настоящий момент Валерий Божинов выступает за сербский «Партизан».

Справка



Валерий Божинов — болгарский футболист. Родился в Горной-Оряховице. В 12-летнем возрасте переехал на Мальту с матерью Пепой. В 15-летнем возрасте дебютировал в итальянском «Лечче». Божинов тренировался под руководством тренера Зденека Земана. В возрасте 20 лет был куплен итальянской «Фиорентиной» за 13 млн евро. В июле 2006 года перешёл в «Ювентус». В разгар сезона 2006/07 был возвращён в «Фиорентину», откуда был продан в «Манчестер Сити» за 4,1 млн фунтов стерлингов. В сентябре 2007 года получил тяжёлую травму и пропустил 4 месяца.