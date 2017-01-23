УНИКС сыграет против 10-кратного чемпиона Турции

Казанцы одержали пять побед в последних 7 матчах Евролиги

Сегодня 24 января в 19 раунде Евролиги казанский УНИКС будет принимать турецкий “Фенербахче”. Команды уже встречались в начале ноября прошлого года и тогда подопечные Евгения Пашутина в Стамбуле сенсационно обыграли турецкую команду со счетом 73:81.

10-кратный чемпион

Турецкий “Фенербахче” насчитывает 110-летнюю историю. За это время турецкий клуб стал не только одним их сильнейшим клубов Европы, но и довольно таки успешной командой на национальной арене. "Фенербахче" является 10-кратным чемпионом Турции, а в прошлом году команда стала финалистом прошлогодней Евролиги, проиграв в финале московскому ЦСКА.

Стамбульский фаворит

В гостях турки больше теряли, чем находили: четыре победы и пять поражений. Однако самая крупная победа у «Фенербахче» случилась именно на выезде. В Москве турки сенсационно обыграли московский ЦСКА. В свою очередь, казанцы в этом розыгрыше Евролиги, чувствуют себя дома намного уверенней. Из 7 побед - пять одержано на паркете "Баскет-холла". Но букмекеры в этом противостоянии отдают предпочтение туркам. Команда из Стамбула едет в Казань явным фаворитом. Но этот факт может лишь раззадорить подопечных Пашутина, ведь и в первой игре предпочтение отдавали туркам.

"Эта команда всегда играет сердцем, всегда дает бой. Я не хочу сказать, что перед нами нет авторитетов. Мы стараемся относиться с уважением ко всем. Но как только выходишь на площадку, там уже точно авторитетов нет", - цитирует главного тренера Евгения Пашутина портал "Реальное время".



Запоздалый подъем

После провального старта в Евролиге УНИКС смог найти в себе силы, чтобы подняться со дна турнирной таблицы. В последних 7 матчах команда выиграла пять, что позволило ей приблизиться к заветной восьмерке. После 18-ти туров УНИКС расположился на 11-ой строчке турнирной таблицы.

А вот "Фенербахче" чувствует себя в Евролиге гораздо увереннее. Турки выиграли 11 матчей и сейчас делят 4-ое место с "Басконией".

Матч УНИКС - "Фенербахче" пройдет в казанском Баскет-холле. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.