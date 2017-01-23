В России может пройти женский чемпионат мира по хоккею

В Уфе может пройти женский чемпионат мира 2021 года, об этом рассказал член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев, передает ProUfu.ru.

- У Уфы очень хорошие шансы принять женский чемпионат мира 2021 года, - сказал Медведев. - Есть такое окно, которое еще не закрыто. Если ФХР подаст заявку на Уфу, которая блестяще показала, что может проводить и молодежный чемпионат мира, и Кубок мира среди молодежных команд, и Матч звезд, то все возможно. Самое главное здесь - посещаемость и организация.

На заседании последнего совета Международной федерации хоккея России было предложено провести молодежный женский чемпионат мира 2018 года и женский чемпионат мира 2021 года. Россия ранее никогда не проводила оба турнира.