СМИ: экс-футболист «Рубина» вернет клубу четверть миллиона евро

Экс-футболист «Рубина», а ныне полузащитник «Краснодара» Дмитрий Торбинский по решению арбитражного суда в Лозанне (CAS) выплатит «Рубину» 225 тысяч евро за уход из клуба в 2014 году. Об этом сообщает Life со ссылкой на источники в казанском клубе РФПЛ.

Разбирательство началось три года назад, когда «Рубин» сообщил Торбинскому о досрочном завершении контракта.

- Он имел на это право без выплаты компенсации, так как условие о досрочном уведомлении о расставании было оговорено в письменном соглашении, - отмечают в казанском клубе.

Изначально контракт должен был завершиться в 2015 году, но «Рубин» прописал в договоре, что может в одностороннем порядке прекратить трудовые отношения 31 мая 2014 года.

- Игрок подал апелляцию в Палату по разрешению споров и выиграл дело, отсудив неполученную годовую зарплату — 1,5 млн евро или 71 млн рублей, - говорится в сообщении.

Помимо этого, казанцам запретили регистрировать новых футболистов до выплаты суммы.