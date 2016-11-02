Чешский клуб заинтересовался вратарем казанского «Рубина»

25-летний вратарь "Рубина" Юрий Нестеренко может продолжить карьеру в клубе "Словацко", который выступает в Высшей лиги Чехии. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сайт sport.cz.

Как отмечают в издании, "Словацко", который после 16 туров занимает восьмую строчку в турнирной таблице, уже готовит запрос о трансфере казанского футболиста.

Кстати, неизвестно, как отнесется к новости жена Юрия Нестеренко Мария, с которой они вместе уже 5 лет. Девушка занимается созданием аксессуаров для детей.

Справка

Юрий Нестеренко родился 12 июня 1991 года в Краснодаре.

В «Рубин» перешел в январе 2010 года из команды «Краснодар-2000». На правах аренды выступал за «Рубин-2» Казань (август 2011 – июнь 2012), «Нефтехимик» Нижнекамск (июль 2012 – декабрь 2013).

30 марта 2014 года дебютировал в Премьер-лиге в матче с «Ростовом», в добавленное время заменив в воротах получившего красную карточку Сергея Рыжикова. Полноценный дебют вратаря в Премьер-лиге состоялся в следующем туре, 6 апреля, в гостевом матче с «Зенитом».