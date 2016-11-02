Хоккеист «Ак Барса» Владимир Ткачев исполнил на Матче звезд свою знаменитую вертушку

В субботу, 21 января, в Уфе в рамках Матча звёзд КХЛ состоялось мастер-шоу. Конкурс на самый эффектный буллит ожидался болельщиками с большим трепетом, но оказался провальным. Ни тебе горящих клюшек, ни переодеваний и прочих комедийных элементов, пишет "БИЗНЕС Онлайн".

Как выяснилось, КХЛ не предупредила игроков заранее о том, в каких конкурсах они будут участвовать. Времени на подготовку у хоккеистов не было. За хитрость был отмечен Мэттью Гилрой, который подкупил Игоря Бобкова пятитысячной купюрой. В итоге, спас конкурс Владимир Ткачёв, который исполнил знакомую болельщикам "Ак Барса" вертушку.

– Я уже забивал такой буллит – пару лет назад на клубном мероприятии "Ак Барса", - рассказал хоккеист. - Там ничего сложного же нет.