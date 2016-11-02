«Рубин» отдал в аренду испанскому клубу Гарсию, которого купил полгода назад

Казанский «Рубин» отдал в аренду на 5 месяцев полузащитника Самуэля Гарсию, которого купил относительно недавно — во время массовой покупки игроков летом 2016 года. Как сообщается на официальном сайте казанского клуба, он перешел в испанский «Леганес» (клуб из пригорода Мадрида, в сезоне 15-16 занял 2 место в Сегунде и получил право участвовать Примере, - прим.авт).

Напомним, Гарсия перешел в «Рубин» к своему бывшему тренеру Хави Грасии и дебютировал в составе «Рубина» 1 августа в матче против «Амкара». В составе казанской команды испанский полузащитник провел 13 матчей в чемпионате России, а также два матча в Кубке России, забив один гол.

Кстати, в начале января в СМИ появилась информация, что «Рубин» может покинуть, пожалуй, самый распиаренный игрок клуба Алекс Сонг. Сообщалось, что он может перейти в турецкий «Трабзонспор», хотя данная информация официально не подтверждается.