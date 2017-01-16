ЦСКА обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты московского ЦСКА накануне вечером выиграли у казанского УНИКСа в матче чемпионата Единой лиги ВТБ.

ЦСКА в Казани победил со счетом 105:91 (30:26, 28:24, 20:18, 27:23). Самым результативным игроком матча стал защитник казанцев Кит Лэнгфорд, который набрал 25 очков. ЦСКА одержал 12-ю победу и сохранил первое место. УНИКС потерпел третье поражение в 13 матчах и остался третьим.

В следующем матче в рамках Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет в Красноярске с "Енисеем" 29 января.