Экс-игрок «Рубина» рассказал, как известный агент Мендеш обманом заработал на его переходе

35-летний полузащитник Селим Бенашур, который ранее выступал за «Рубин», рассказал, как известный футбольный агент Жорже Мендеш (совершивший множество крупнейших трансферных сделок в европейском футболе, в т.ч. стал агентом Роналду) заработал на его переходе в российский клуб. Как сообщает «Чемпионат», об этом Бенашур сообщил в эфире французского телевидения. Историю со слов тунисского игрока привело португальское издание NoticiasAoMinuto.

- В 2006 году игрок подписал контракт с «Рубином», однако всё могло быть иначе. Тогда известный агент Жорже Мендеш сообщил тунисскому футболисту, что у него было два предложения: из «Рубина» с контрактом на три года и из «Спортинга» с контрактом якобы на один год. Футболист выбрал российский клуб как более безопасный вариант с точки зрения продолжения карьеры.



Однако вскоре после перехода Селиму позвонил главный тренер «Спортинга» Паулу Бенту, чтобы узнать, почему он принял такое решение. От Бенту же Бенашур узнал, что на самом деле португальский клуб предложил ему контракт на три года с зарплатой € 25-30 тыс. в месяц, - пишет издание.

После этого Бенашур запросил у «Рубина» документы о его трансфере, которые были направлены в компанию Мендеша Gestifute. Из этих документов игрок выяснил, что за его переход в «Рубин» Мендеш получил € 500 тыс., которые были переведены на счёт на Каймановых островах.

Селим Бенашур - тунисский футболист, полузащитник клуба «Мумбаи Сити». Выступал за национальную сборную Туниса.



Казанский «Рубин» купил игрока летом 2006 года за 1,5 млн евро. Его заметил Курбан Бердыев, который ездил в Португалию и смотрел несколько игр с участием Бен Ашура. В Премьер-лиге России Селим дебютировал 13 августа 2006 года в матче «Амкар» — «Рубин». Зимой 2008 года покинул Казань и перешел в кувейтский клуб «Аль-Кадсия»