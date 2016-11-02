СМИ: «Рубин» не заинтересован в нигерийском форварде Эменике

«Рубин» не заинтересован в том, чтобы 29-летний нападающий Эммануэл Эменике перешел в казанский клуб. Об этом сообщает «Спорт экспресс».

- Информация о том, что нигерийский форвард, права на которого принадлежат «Фенербахче» этой зимой перейдет в «Рубин» не соответствует действительности, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-форвард «Спартака» согласился перейти в «Рубин».

Справка



Эммануэль Чиненье Эменике родился в 1987 году в Нигерии. Нигерийский футболист, нападающий клуба «Фенербахче». Участник чемпионата мира 2014 года в составе сборной Нигерии. В 2011 году он подписал контракт с московским «Спартаком». Сумма сделки составила 9 млн 400 тысяч евро. В 2013 года Эменике вернулся в «Фенербахче». «Спартак» продал 26-летнего нападающего за 13 млн евро. 17 августа в поединке против «Коньяспора» Эммануэль дебютировал в турецкой Суперлиге. Первый сезон для него получился удачным, он стал чемпионом Турции. Играет под номером 29.