Магомед Оздоев: «Я остаюсь в «Рубине». Не знаю, откуда взялась информация о «Марселе»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев заверил, что начнет вторую часть сезона в казанском клубе. Он отметил, что не знает об интересе к себе со стороны «Марселя», сообщает «Спорт-Экспресс».

- Я остаюсь в «Рубине», готовимся ко второй части сезона, – сказал Оздоев. – «Марсель»? Не знаю, откуда появилась информация про «Марсель». После этого позвонил агенту, он сказал, что тоже не в курсе. Видимо, это кому-то интересно. Мне не интересно, никогда о нем не думал.

Отметим, что в начале января «Спорт-Экспресс» сообщал со ссылкой на Football club de Marseille, что провансальскому клубу якобы предложили подписать Оздоева, но он отказался.

Напомним, уже несколько раз писалось о том, что Оздоевым активно интересуется другой клуб - «Локомотив», который в июле 2014 года на правах аренды отдал футболиста в Казань. В «Рубине» игрок провел уже три сезона, забив в 65 играх Премьер-лиги 8 голов. Кстати, в «Локомотиве» в 56 играх Премьер-лиги он забил всего 3 гола.

