На стадионе в Самаре, возводимом ПСО «Казань», депутат спел песню «Опа! Америка - Европа»

Посол Самары на ЧМ-2018, а по совместительству баянист и депутат Самарской Губернской Думы, Сергей Войтенко посетил строительную площадку стадиона "Самара Арена", возводимом ПСО "Казань", пишет 63.ru.

По его словам, возведение объекта ведется довольно активно и по темпам строительства Самара не отстает от столичного стадиона "Динамо". Он уверен, что к декабрю 2017 года все работы будут завершены.

Во время своего визита Сергей Войтенко выступил перед строителями на сцене в VIP-ложе стадиона. Под аккомпанемент баяна он исполнил песни "Мы с тобой одной крови" и "Опа! Америка – Европа". Также Сергей Войтенко рассказал, что в настоящее время он готовит гимн к ЧМ-2018.

Как отмечает ProGorodSamara.ru, стадион должны сдать в эксплуатацию в августе 2017 года.