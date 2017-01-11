Сегодня «Ак Барс» сыграет в Ярославле с «Локомотивом»

Сегодня, 12 января "Ак Барс" на выезде сыграет с командой "Локомотив", встреча пройдет в Ярославле, начало в 19:30 по московскому времени.

В рамках чемпионатов страны соперники сыграли друг с другом 138 раз: в активе казанцев 54 победы при 14 ничьих и 70 поражениях (разница шайб 371–384). В нынешнем сезоне "Ак Барс" и "Локомотив" уже встречались: 12 сентября в Казани "барсы" уступили – 0:2.

Прямая трансляция встречи пройдет на телеканалах КХЛ ТВ (начало репортажа – 19:20) и ТНВ (19:30).