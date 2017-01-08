Экс-нападающий «Рубина» Марко Девич приехал на сборы «Ростова» Курбана Бердыева

Бывший нападающий "Рубина" Марка Девич, ставший с 1 января 2017 года свободным агентом, приехал на сборы "Ростова", об этом сообщается на официальном сайте ростовской команды.

Тренировочным процессом на тренировках руководил экс-гланвый тренер "Рубина" Курбан Бердыев.

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Марко Девич родился в 1983 году в Белграде. За свою карьеру выступал за такие клубы, как: "Звездара", "Железник", "Вождовац", а также за нови-белградские "Раднички". В 2005 году перебрался в украинский чемпионат.



Первым клубом футболиста стала луцкая "Волынь", а через год он перебрался в "Металлист". В сезоне 2013/2014 казанский "Рубин" приобрел Девича за €4,5 млн, но он не являлся игроком основного состава, в итоге контракт с ним не продлили.