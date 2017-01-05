18-летний татарстанский сноубордист стал чемпионом мира

Вечером 7 января в Москве завершился Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине биг-эйр. За победу на трассе в Крылатском боролись 60 спортсменов из 22 стран. Лучшим в мужском зачете стал Влад Хадарин, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Влад Хадарин блестяще справился с экстремальными погодными условиями — в этот вечер температура воздуха опустилась до 30 градусов мороза. После трех прыжков, два лучших из которых пошли в зачет, представитель Татарстана набрал 182,25 балла.

Второе место занял канадец Антуан Трюшон (174,75), третье - норвежец Фритьоф Тишендорф (163,75).

Справка

Биг-эйр представляет собой прыжок со специального трамплина, который включает в себя три фазы - разгон, сам прыжок и приземление. Судьи оценивают амплитуду прыжка, сложность программы, выполнение трюка (общее впечатление и техника), чистота и четкость приземления.