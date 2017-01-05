«Ак Барс» на своем льду проиграл магнитогорскому «Металлургу»

Сегодня «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ на своем льду проиграл лидеру «Востока» магнитогорскому «Металлургу». Встреча завершилась со счетом 0:2.

Первый гол в этой игре забил Сергей Мозякин на 28-ой минуте матча. А уже через три минуты «Металлург» удвоил счет. Шайбу в ворота казанцев забросил Ян Ковард.

После этой игры «барсы» набрали 94 очка и занимают третье место в Восточной конференции.

Следующий матч казанцы проведут на выезде 12 января. «Ак Барс» встретится с «Локомотивом» (Ярославль). Начало встречи — в 19.00.

Напомним, это уже второе поражение казанского клуба. На прошлой игре «Ак Барс» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии буллитов со счетом 1:2. Шайбы забросили: Свитов (Захарчук, 14.05), Лисин (Е.Бодров, Хрипунов, 51.12), Умарк (65.00, победный буллит).