«Ак Барс» сразится с магнитогорским «Металлургом»

Сегодня, 7 января, «Ак Барс» проведёт встречу Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею с магнитогорским «Металлургом». Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Встречу будут обслуживать арбитры Континентальной хоккейной лиги: Владимир Балушка, Денис Наумов, Никита Новиков, Дмитрий Сивов.

Отметим, что в рамках чемпионатов России «Ак Барс» и «Металлург» сыграли друг с другом 93 матча: в активе казанцев 46 побед при 4 ничьих и 43 поражениях (разница шайб 232–219). В единственной встрече соперников в нынешнем сезоне, состоявшейся 10 ноября в Магнитогорске, победили «барсы» – 3:2 бул (Яруллин, Свитов, Малыхин; Антипин, Зарипов).

Начало матча в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 17:00 часов.