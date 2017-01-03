В апреле в Казани пройдет четвертый этап мировой серии по прыжкам в воду

С 21 по 23 апреля в Казани пройдет четвертый, заключительный, этап мировой серии по прыжкам в воду 2017 года. Информация об этом появилась на официальном сайте FINA.

Согласно календарю мероприятий, опубликованном Международной федерацией плавания, первый этап пройдет с 3 по 5 марта в Пекине, второй - с 23 по 25 марта в Дубае, в третий - с 31 марта по 2 апреля в городе Уинсор (Канада).

Напомним, в 2015 году Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта. Этап Мировой серии по прыжкам в воду регулярно проходит в столице Татарстана с этого же года. Это престижное спортивное мероприятие собирает всемирно признанных прыгунов в воду, в основном, призеров предыдущих Олимпийских игр, Чемпионатов мира и Кубков мира.