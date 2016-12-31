Сегодня «Ак Барс» сыграет в Казани с «Салаватом Юлаевым»

Сегодня, 5 января, казанский «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею встречается с уфимской командой «Салават Юлаев». Матч пройдет в Ледовом дворце «Татнефть Арена» в 17:00.

Сегодняшняя стреча будет второй игрой для обоих клубов в 2017 году. 3 января «Ак Барс» одолел «Трактор» со счетом 5:3, а «Салават Юлаев» в первом матче года уступил «Нефтехимику», что стало их пятым поражением подряд. Отметим, что 2016-ый год уфимские хоккеисты заканчивали очень тяжело, сообщает ProUfu. Посмотрим, станет ли игра с казанцами, их шестым поражением или же будет для уфимцев счастливой.

В рамках чемпионатов страны «Ак Барс» и «Салават Юлаев» провели 182 встречи: в активе казанцев 78 побед при 20 ничьих и 84 поражениях (разница шайб 544–570). Единственная встреча соперников в текущем первенстве состоялась 12 ноября в Уфе и завершилась поражением «барсов» – 2:4 (Малыхин, Ткачёв; Лепистё, Арзамасцев, Хартикайнен, Е.Бодров).