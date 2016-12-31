Казанский «Рубин» готов платить 21-летнему полузащитнику «Локомотива» 2,5 млн евро в год

Стало известно, какую сумму готов предложить казанский «Рубин» полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку. 21-летнего футболиста оценили в 2,5 млн евро в год, а выплата агентам составляет 3 млн евро, сообщает sports.ru.

Клуб обозначил сумму, которую готов заплатить за футболиста, на официальном бланке. По информации сайта, представители казанского клуба - единственные, кто уже сделал официальное предложение о переходе хавбека.

Также сообщается, что «Локомотив» не согласен с озвученное суммой, с их стороны было запрошено 8 млн евро. На сегодняшний день обсуждение о переходе Миранчука приостановлено.