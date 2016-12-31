Казанский «Рубин» планирует приобрести полузащитника «Локомотива»

Футбольный клуб “Рубин” собирается приобрести еще одного полузащитника. До 16 января клуб пополнит Алексей Миранчук из “Локомотива”. Об этом сообщает Sports.ru.

Планируется, что футболист проведет с командой все зимние сборы. Контракт рассчитан до лета 2017 года. Примечательно, что брат-близнец Алексея Миранчука Антон остается в “Локомотиве”, тогда как представители игрока настаивают, что и он должен перейти в “Рубин”.