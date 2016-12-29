Экс-капитан «Рубина» Сергей Семак официально стал тренером «Уфы»

Футбольный клуб «Уфа» официально объявил о назначении экс-капитана «Рубина» Сергея Семака на должность главного тренера. Соглашение подписано на полтора года, передает ProUfu.ru.

Семак является одним из самых титулованных футболистов современной России. Для него это будет первый опыт самостоятельной работы. Ранее он трудился в должности старшего тренера в штабе Мирча Луческу в санкт-петербургском «Зените».

Также входил в тренерский штаб итальянца Фабио Капелло и Леонида Слуцкого в сборной России.

Справка



Сергей Семак — российский футболист, полузащитник; тренер петербургского «Зенита» и национальной сборной России.



Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008.