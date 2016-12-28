Сегодня «Ак Барс» на своем льду примет «Северсталь»

Сегодня, 29 декабря, «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ встретится с командой «Северсталь» (Череповец). Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Игру «Ак Барс» - «Северсталь» будут обслуживать арбитры Континентальной хоккейной лиги: Николай Акузовский, Павел Овчинников, Алексей Майтак, Евгений Пронских.

Отметим, в рамках чемпионатов страны соперники встречались 114 раз: в активе казанцев 69 побед при 9 ничьих и 36 поражениях (разница шайб 392–306). Единственная встреча «Ак Барса» и «Северстали» в нынешнем сезоне состоялась 3-го сентября в Череповце и завершилась победой «барсов» – 3:2 (Свитов, Сидоров, Ткачёв; Скороходов, Чернов).

Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 19:00 часов.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что «Ак Барс» на своем льду по буллитам обыграл СКА (Санкт-Петербург). Встреча завершилась со счетом 4:3 Б. Шайбами отличились Федор Малыхин, Михаил Глухов, Иржи Секач.