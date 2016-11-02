СМИ: экс-капитан сборной России Широков хочет возобновить карьеру в «Рубине»

Экс-капитан сборной России Роман Широков готов возобновить карьеру футболиста. Об этом сообщают «Известия».

Сообщается, что в приоритете у 35-летнего футболиста — выступления за один из московских клубов, поскольку игрок пока не хочет уезжать из Москвы. Однако отмечается, что Широков готов рассмотреть предложения и из других городов.

- 35-летнему полузащитнику интересен вариант с перезапуском карьеры в казанском «Рубине», который активно интересовался им прошлой зимой, - говорится в сообщении.

Напомним, летом текущего года Роман Широков объявил о завершении профессиональной карьеры. В настоящее время он работает советником министра спорта Московской области, а также возглавляет общероссийский профсоюз футболистов.

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Роман Широков является воспитанником московского ЦСКА. В 1998–2001 годах он играл за вторую команду армейского клуба. После этого футболист выступал за такие клубы, как «Торпедо-ЗИЛ», «Буревестник», «Истра», «Видное», «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». Является трехкратным чемпионом страны, победителем Кубка и двух Суперкубков России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. С 2008 года выступал за сборную России и являлся ее капитаном.