В МЧС РТ назвали число пострадавших от сегодняшнего пожара в Казани

Сегодня утром на улице Назарбаева загорелся жилой дом. По данным ведомства, из огня спасли 28 человек, в том числе 13 детей, пятеро детей госпитализированы с отравлением продуктами горения. 20 жителей покинул здание самостоятельно.

Уже известно, что источником возгорания стала мебель, стоящая возле эвакуационного выхода на 4 этаже.

"Жил в этом доме, контингент оставляет желать лучшего. Ну а кто у нас обычно живёт в общагах или домах общажного типа? правильно - алкаши и студенты. <...> достаточно будет на первый этаж зайти и по запаху всё станет понятно. Ну и по лестнице подняться до 9 можно для лучшей картины жизни в этом доме, как мы когда то поднимались несколько недель на 7 этаж и не пользовались лифтом , не потому что он не работает, а потому что кто то до туалет не дошел и решил сходить в лифте по большому. Очень много хлорки мы тогда потратили на лифт для удаления запахов" - рассказал корреспонденту Prokazan.ru Алексей, который сам переехал из дома по Назарбаева, 54 около года назад.

В МЧС РТ подчеркнули, что официально дом общежитием не является. Причину происшествия будут устанавливать специалисты.