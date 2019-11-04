Завтра в двух районах Казани отключат свет

В среду, 6 ноября, в двух районах Казани временно отключат электричество. Света не будет в домах Вахитовского и Приволжского районов города. Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП, сообщили в «Сетевой компании».

В Вахитовском районе свет отключат в домах №12 и 18 по улице Парижской Коммуны. Электричества не будет с восьми утра до пяти часов дня.

С восьми до шести не будет света в частном секторе Приволжского района города на улицах 2-я Отарская, 3-я Отарская, Гагарина, Центральная, Центрально-Отарская.