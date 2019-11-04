Покурил на чердаке. В Татарстане в пожаре погиб мужчина

В минувший понедельник, 4 ноября, в селе Березняки Кукморского района Татарстана произошел пожар. На место горения выехала добровольная пожарная команда из одного добровольца.

В частном доме горели чердак и веранда, от огня частично обрушилась кровля. Общая площадь пожара составила 32 «квадрата». Из-за сильного ветра был риск, что огонь перекинется на соседние постройки. На место также прибыл дежурный караул в составе восьми человек.

Соседи рассказали, что в доме может находится хозяин, к сожалению, его спасти не удалось – тело 56-летнего мужчины было найдено на чердаке.

«Предварительная причина пожара – неосторожность при курении», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РТ по Татарстану.