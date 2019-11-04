Прости меня, пожалуйста. «Инстасамка» объяснила причины отмены концерта в Казани

Блогер Дарья Затеева, известная под ником «Инстасамка», рассказала, что концерт в Казани отменен по техническим причинам. Ее выступление должно было пройти сегодня, 5 ноября, в клубе Bash. Пост об отмене концерта блогер снабдила «открыточкой с котиком» и надписью «Прости меня, пожалуйста и не сердись на меня».

Девушка сообщила, что купленные билеты можно обменять на мерч – продукцию с символикой блогера, или вернуть деньги. Добавим, что билеты на выступление «Инстасамки» продавались по цене от 900 до 1700 рублей.

Позже блогер обратилась к жительницам Казани с просьбой помочь ей найти мастера: «Казань, пожалуйста, я вас умоляю, девки отзовитесь, мне нужен педикюр и брови, я не могу домой страшная ехать, меня супруг ждет».