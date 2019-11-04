Такая тяжелая победная игра. «Ак Барс» обыграл «Северсталь»

В понедельник, 4 ноября, казанский «Ак Барс» обыграл «Северсталь» в Череповце со счетом 2:0.

Вратарь команды Дмитрия Квартального Тимур Билялов оформил свой пятый «сухарь» за сезон. Шайбы во втором периоде с разницей в 49 секунд забили Патрис Кормье и Эмиль Галимов.

Главный тренер «барсов» Дмитрий Квартальнов отметил, что это была «тяжёлая победная игра».

«Тяжёлая концовка непростого этапа у нас получилась: очень большое количество игр за такое время. Как я сказал, первый период был вязкий – для обеих команд игра была не звенящая, что ли. Во втором периоде получилось у нас забить. В третьем периоде много играли в меньшинстве – выстояли, Тимур (Билялов) где-то на последнем рубеже нам помог».

Сейчас в лиге небольшой перерыв на игры в сборных. 12 ноября «Ак Барс» сыграет дома с омским «Авангардом».