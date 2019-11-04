Ошибка на полмиллиона. В РТ бабушка отнесла в храм деньги, выданные ей по ошибке

81-летняя жительница Татарстана Люция Бусыгина отнесла в церковь 600 тысяч рублей, выданные ей по ошибке в одном из республиканских банков.

Как сообщает телеграм-канал Mash, женщине полагалось наследство от сына, но в «бумажках что-то перемешалось» и вместо положенных 100 тысяч рублей, ей выдали 600 тысяч. Когда в банке поняли свою ошибку, было уже поздно. Женщина заявила, что отнесла все деньги в церковь.

«Через день уже бабушка перестала брать трубку, стал отвечать сын и говорить о том, что эти денежные средства они передали в церковь за упокой сына», - говорит юрист кассира, по ошибке выдавшего сумму на полмиллиона больше, Ильнар Сафин.

В храме получение средств не подтвердили, по информации Mash, кассирша банка будет сама платить за свою ошибку.