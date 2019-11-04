«Разбегались тут». На окраине Казани засняли семейство лосей

Трех лосей, переходивших дорогу, засняли очевидцы на объездной трассе возле поселка Сухая Река в Казани. Видео появилось вчера в социальных сетях. На кадрах животные дружно перелезают через барьерное ограждение и скрываются в ближайшем лесу. По словам автора видео, один из семейства лосей остался по другую сторону дорогу.

Горожане говорят, что на этом участке дороги установлен знак «Дикие животные». «Разбегались тут», - иронизируют комментаторы. Но большинство сошлось на мнении – «хорошо, что днем». Ведь дикие животные, перебегающие дорогу в ночное время, часто провоцируют ДТП.

Напомним, на прошлой неделе инспекторы ДПС Казани спасли лосенка, забившегося в отбойнике на дороге. Животное не смогло перелезть через ограждение и ему потребовалась помощь, чтобы выбраться из такого «капкана». Дежуривший экипаж освободил лосенка и перенес его через отбойник.