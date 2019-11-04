В Казани крановщика парализовало на 50-метровой высоте

Накануне вечером в МЧС РТ поступила информация о том, что у рабочего строительного крана прямо в кабине возникли серьезные проблемы со здоровьем. Мужчину частично парализовало и ему требовалась помощь.

Инцидент произошел на стройке по адресу Умырзая, 3. Чтобы добраться до кабины крана, спасателям пришлось с помощью снаряжения для работ на высоте подниматься на 50-метровую конструкцию. Выяснилось, что у пострадавшего - мужчины 1963 года рождения - обострился ревматизм, из-за чего наступил паралич левой стороны тела.

"На момент, когда спасатели поднялись в кабину, пик обострения уже прошёл, но мужчина самостоятельно всё равно передвигаться не мог. Учитывая сложность конструкции башенного крана, было принято решение при помощи альпинистского снаряжения и надетой на пострадавшего страховочной системы спустить крановщика вниз по вертикальным лестницам башенного крана", - рассказали в МЧС.

После того, как крановщика спустили на землю, его передали в руки медиков.