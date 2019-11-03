Банк «Открытие» реализует проект целевых дата-центров совместно с КРОК

Для повышения отказоустойчивости и обеспечения бесперебойной работы своих систем банк «Открытие» реализует проект целевых центров обработки данных (ЦОД). В собственном дата-центре компании будет расположена основная часть ИТ-инфраструктуры. Резервной площадкой станет ЦОД «Компрессор» ИТ-компании КРОК. В банке ожидают, что экономически оправданный эффект от проекта будет достигнут в течение трех лет.

Банк «Открытие» будет использовать дата-центр «Компрессор», входящий в сеть отказоустойчивых ЦОД ИТ-компании КРОК, в качестве резервного. До конца 2020 года финансовая организация планирует построить собственный центр обработки данных и начать консолидацию основной части ИТ-инфраструктуры на его базе.

До введения в эксплуатацию основного ЦОД все оборудование банка и других компаний Группы «Открытие» будет сосредоточено в дата-центре КРОК. Сейчас оно размещено на разрозненных серверных площадках в нескольких регионах России, которые имеют разный уровень надежности и разные графики обслуживания. Это усложняет процессы проведения плановых работ по обслуживанию программного обеспечения и оборудования. Консолидация инфраструктуры на одной площадке повысит уровень доступности ИТ-сервисов банка, а также сократит время обслуживания информационных и бизнес-систем. Ее перенос будет выполняться поэтапно, чтобы исключить влияние этого процесса на работу систем банка.

Для банковских сервисов и бизнес-приложений скорость доступа к площадке особенно критична. Она зависит в том числе и от расстояния между площадками системы распределенных ЦОД. Так как теперь ИТ-инфраструктура будет сосредоточена в едином резервном дата-центре, производительность увеличится за счет уменьшения задержки сигнала (latency).

«По мере роста цифровых каналов банки предъявляют все более высокие требования к доступности бизнес-систем. Любой простой обходится слишком дорого и сказывается на лояльности клиентов. Поэтому компании ищут способы свести к минимуму возможности сбоев в своих операциях. Для этих целей подходит использование резервного дата-центра для переключения нагрузки и стабильной работы сервисов. Разместив оборудование в нескольких надежных дата-центрах, банк повысит доступность своих ИТ-систем и цифровых сервисов для клиентов», — говорит Ренат Сайфутдинов, руководитель направления аутсорсинга вычислительных инфраструктур ИТ-компании КРОК.

Кроме того, размещение в ЦОД уровня Tier III — Gold Certification of Operational Sustainability по сертификации одного из наиболее известных и пользующихся доверием международных сертификационных институтов Uptime Institute — также гарантирует надежную работу финансовой организации. Сегодня это самый высокий показатель отказоустойчивости на российском рынке среди коммерческих ЦОД.

ЦОД «Компрессор» соответствует стандарту обработки и хранения платежных данных PCI DSS, что обеспечит безопасность электронных финансовых операций. На сегодняшний день в дата-центре также разместили свои данные Банк ЗЕНИТ, Нордеа банк, Банк Интеза, «Туту.ру», Avon, Castorama, KDL и другие российские и международные организации.

«Наш банк представлен по всей стране и входит в десятку крупнейших в России. Банк исполняет крайне важную социальную функцию, поэтому при выборе дата-центра определяющим фактором были подтвержденные независимой экспертизой надежность и доступность основных элементов ЦОД. Безусловно, многие операторы дата-центров заявляют о наличии этих параметров, однако подтвердить это может успешное прохождение аудитов ЦОД и наличие специализированных сертификатов Uptime Institute. Использование высоконадежного дата-центра «Компрессор» минимизирует как время плановых простоев, так и количество аварийных отключений систем», — объясняет член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.

Банк «Открытие» станет одним из самых крупных заказчиков, размещаемых в ЦОД. Для размещения оборудования полностью выделен машинный зал с 200 стойко-местами. Специалисты КРОК адаптировали инженерную инфраструктуру для корректной бесперебойной работы и удобства эксплуатации вычислительного оборудования банка. Также ИТ-компания разработала специальную схему размещения стоек для наиболее эффективного охлаждения серверов, чтобы исключить возможность их перегрева. В соответствии с техническими требованиями банка вмонтирована структурированная кабельная система, а также полностью перестроена существующая система кабельных каналов. В России это одна из первых инсталляций подобного уровня. Такая система позволяет объединить размещаемое в ЦОД оборудование, упростить и повысить эффективность эксплуатации сетевой инфраструктуры.

О банке «Открытие»

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

О компании КРОК

КРОК — один из лидеров российского рынка информационных технологий. ИТ-компания создает новую цифровую экосистему общества, реализуя проекты в 40 странах мира. КРОК предоставляет полный портфель ИТ-услуг в области системной интеграции, консалтинга, тиражируемых продуктов, управляемых B2B-сервисов, перспективных «сквозных» технологий — Big Data, блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей, роботизация, машинное обучение.