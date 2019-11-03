Казанцы остались недовольны выступлением певицы МакSим

Накануне в Казани состоялся сольный концерт певицы МакSим. Сотни людей, которые ещё помнят и любят её творчество пришли на мероприятие. Некоторые из них заметили что певица очень странно себя ведёт, часто не поёт. а читает, практически не двигается, а порой просто всю песню смотрит в одну точку не меняя положения.

В одном из городских пабликов начались обсуждения этой темы, и как выяснилось что-то неладное заметили многие, и в целом большое количество людей остались недовольны концертом. Однако нашлись и защитники певицы, которые списывают всё на её усталость и стресс.

Один из зрителей этого "шоу" выложил пост в своём инстаграм из нескольких явных по его мнению фрагментов, где с артисткой на сцене происходит что-то странное.



