Охранники Парк Хауса избили парня, решив что он вор

В казанском ТЦ «Парк Хаус» произошла драка между посетителем и охранником. Очевидцы сняли инцидент на видео.

В одном из пабликов рассказали, что охранники бутика с одеждой решили, что молодой человек украл какую-то вещь. При этом охранники не стали вызывать полицию и решили разобраться самостоятельно и собственной силой.

Громкие выяснения позже перетекли в драку. после потасовки сотрудник службы безопасности написал заявление в полицию.

По факту случившегося проводится проверка. В данный момент охраннику назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будут приняты соответствующие решения.