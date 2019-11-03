Сегодня, крёстный ход в Казани перекрывает часть улиц города

Верующие Татарстана и гости республики сегодня примут участие в торжествах по случаю обретению Казанской иконы Божией матери. В центре Казани состоится крестный ход, будут перекрыты центральные улицы.

С 6 до 13 часов – улица Миславского на участке от Карла Маркса до Большой Красной будут временно закрыты для движения автотранспорта.

Главная праздничная служба состоится в Благовещенском соборе Казанского Кремля, проведет литургию глава Татарстанской митрополии владыка Феофан.

Казанская икона Божией матери была обретена в Казани в июле 1579 года. В этом году Русская православная церковь отметила 440-летие со дня этой знаменательной даты.