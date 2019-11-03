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15:40, 03.11.2019
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13:56, 03.11.2019
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Крупное ДТП с автовозом в Татарстане

Cегодня, 08:27 13 0 Автор: prokazan.ru
Среди пострадавших 8-ми летний ребёнок

Серьёзная авария произошла накануне в Тукаевском районе Татарстана. По информации из соцсетей, автовоз перевозивший микроавтобусы встретился "лоб в лоб" с легковушкой.

После столкновения машину отбросило на другой автомобиль, который двигался по встречной полосе. Следующим звеном цепи был вахтовый автобус, в котором было 20 пассажиров, в него влетела "легковушка". Сразу же, по принципу домино, в этом происшествии произошло столкновение с ещё одним седаном. 

В результате ДТП серьёзно пострадали 2 взрослых человек и один 8-ми летний ребёнок. 

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