Крупное ДТП с автовозом в Татарстане

Серьёзная авария произошла накануне в Тукаевском районе Татарстана. По информации из соцсетей, автовоз перевозивший микроавтобусы встретился "лоб в лоб" с легковушкой.



После столкновения машину отбросило на другой автомобиль, который двигался по встречной полосе. Следующим звеном цепи был вахтовый автобус, в котором было 20 пассажиров, в него влетела "легковушка". Сразу же, по принципу домино, в этом происшествии произошло столкновение с ещё одним седаном.



В результате ДТП серьёзно пострадали 2 взрослых человек и один 8-ми летний ребёнок.