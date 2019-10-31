Конфликт со стрельбой произошел в Приволжском районе Казани

2 ноября в 21.00 в дежурную часть отдела полиции «Горки» поступило сообщение о стрельбе в одном из дворов по улице Мавлютова. Об этом сообщили в МВД Татарстана.

Полицейские, приехав на место происшествия, установили, что между группой граждан произошел конфликт, в результате которого один из участников произвел несколько выстрелов из газового пистолета. Пострадавших нет.

"В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников конфликта. По данному факту заявлений в полицию не поступало", - говорят в МВД республики.

Напомним, что неделей ранее инцидент со стрельбой произошел в Кировском районе Казани. Тогда участниками стали порядка 20 человек.