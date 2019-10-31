В России орудует странный «супергерой». Он планирует акцию в Казани

В социальных сетях набирает популярность персонаж под ником "Чистомэн". Он позиционирует себя как супергерой, который очищает город от несанкционированный рекламы. На его профиль во ВКонтакте подписалось уже около 40 тысяч человек.

Чистомэн утверждает, что ему удалось разработать особый способ борьбы с «нелигитимными» объявлениями. Он изготовил смесь из краски и песка и окрасил ею столбы остановок, которые увешаны бесплатными объявлениями. После этого поверхность становится чистой, а бумагу на столб практически невозможно приклеить. Состав смеси простой - краска и песок.

В беседе с корреспондентом ProKazan.ru Чистомэн отметил, что в скором времени планирует провести акцию в Казани. Ориентировочно это получится сделать весной. Такие акции уже прошли в Челябинске, Уфе, Миассе, Магнитогорске, Тобольске, Екатеринбурге, Самаре, Копейске и Тольятти.