В Казани появился новый музей. Он посвящен жертвам политических репрессий

1 ноября в Казани состоялось открытие музея памяти жертв политический репрессий, об этом сообщили в министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ. Музей расположился на базе татарско-русской школы №71.

Известно, что работа по созданию музея осуществлялась по инициативе региональной общественной гуманитарной организации пенсионеров и инвалидов – жертв политических репрессий Республики Татарстан.

Школа №71, где располагается музей, находится в Ново-Савиновском районе Казани по адресу Волгоградская 39А.