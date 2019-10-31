МЧС РТ предупредило о резком ухудшении погоды в течение предстоящих суток

МЧС Татарстана опубликовало оперативное предупреждении об интенсивных метеорологических явлениях. По данным ведомства, с 18 часов 3 ноября до 18 часов 4 ноября местами на территории республики и в Казани усилится ветер, его скорость составит 15-18 метров в секунду. Ночью местами прогнозируют метель, на дорогах ожидается сильная гололедица.

В ведомстве напоминают: при усилении ветра лучше не покидать помещения. Нельзя прятаться от порывов вблизи деревьев, крыш домов, рекламных конструкций, не стоит находиться вблизи линий электропередач.

Метель и гололедица представляют серьезную опасность для всех участников дорожного движения. Водителям следует избегать внезапных торможений, необходимо проконтролировать исправность тормозной системы и состояние шин и оптики. На остановках обязательно использование жилета повышенной видимости. По возможности рекомендовано отказаться от поездок на дальние расстояния.

Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только по пешеходному переходу, по возможности, пользоваться надземными и подземными конструкциями. Нельзя перебегать трассу перед движущимся транспортом, так как из-за скользкого дорожного покрытия тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. Двигаться нужно только навстречу транспортному потоку, а одежду снабдить светоотражающими элементами.