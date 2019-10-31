Игроки и тренеры «Ак Барса» назвали причины поражения от «Нефтехимика»

Накануне, 2 ноября, "Ак Барс" провел встречу в Нижнекамске против местного "Нефтехимика". Несмотря на то, что команда из Казани сейчас идет на первом месте в Восточной конференции, матч против соседей у "барсов" совсем на заладился. После двух периодов "Нефтехимик" громил подопечных "Ак Барса" со счетом 4:0, и лишь заключительный отрезок позволил гостям отыграть две шайбы.

Главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов после матча посетовал, что команде совсем не получилось навязать борьбу в первых двух периодах.

- Тут нечего много говорить – нам в зачёт можно поставить только третий период, два периода у нас не пошли. Соперник везде был быстрее, сильнее и, наверное, заряженнее нас – это то, чего мы не сделали, - на пресс-конференции отметил Квартальнов.

В свою очередь, защитник "Ак Барса" Альберт Яруллин призвал команду сделать выводы, после обидного поражения.

- Ничто не оправдывает наши действия, что мы так сыграли – во втором периоде пропустили голы, которые не должны пропускать. Не знаю, с чем это связано. С усталостью? Нет, мы же отдохнули, при чём тут усталость? Надо делать выводы. Хорошо, что такие моменты бывают в сезоне, до плей-офф. Можно исправить эти моменты – обсудить, где-то поговорить. Сезон длинный, ровно пройти его вряд ли возможно. Главная задача – подготовить команду и нашу игру к главным матчам сезона, к плей-офф, и там уже биться за главный трофей, - подытожил Яруллин.

Следующий матч "Ак Барс" проведет уже завтра против череповецкой "Северстали". Поражение от "Нефтехимика" никак не повлияло на турнирную таблицу, казанцы продолжают уверенно возглавлять Восточную конференцию КХЛ.