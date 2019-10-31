Госавтоинспекция устроила казанцам «черную пятницу»

В столице РТ начались рейды по тонированным автомобилям. "Водителей-вампиров" ловили 1 ноября и в ночь с 1 на 2 ноября. "Черной пятницей" мероприятия назвали сами представители ведомства.

По данным муниципального полка ДПС, за это время задержано 166 затонированных машин, в отношении водителей составлены административные материалы. Также в ходе рейдов полицейские отправили на спецстоянку 24 автомобиля с неисправностями, задержали гражданина по подозрению в угоне и поймали двух пьяных за рулем, один из совершил такое правонарушение повторно. В ведомстве сообщают: рейды будут проходить регулярно.

Напомним, недавно в ходе погони за тонированной машиной без номеров произошла авария, в которой патрульный автомобиль перевернулся, а его водитель получил травмы.