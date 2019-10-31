«Водитель был в крови»: в РТ грузовик влетел в легковушку. Есть погибший

В Камско-Устьинском районе Татарстана произошло серьезное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

По рассказам очевидцев, около поселка Теньки грузовик с щебнем на спуске не смог затормозить и врезался в "Тойоту", которая в это время поднималась по дороге вверх. Произошло столкновение; как уточнили в МВД РТ, погиб пассажир "МАЗа", водителя зажало в машине, его вытащили и увезли на скорой. Пострадавшего в аварии водителя легковой машины на попутных автомобилях увезли в больницу, пишут свидетели происшествия.

Информация о ДТП появилась накануне в социальных сетях. Пользователи отмечают: на данном участке дороги смертельные аварии происходят регулярно:

rustikhasanov1975

Коварный спуск с крутым поворотом. Там много народу уже погибло

zhelsasha

Там очень крутой и затяжной спуск. Почти все игнорируют знак 60. А в конце спуска резкий поворот. Если скорость не сбавил и попал на снежок или лёд - шансов не вылететь на встречку нет. На этом месте разбилось много людей. Но люди как нарушали так и нарушают скоростной режим.