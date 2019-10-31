Тест перед праздником: хорошо ли вы знаете историю России

День народного единства в очередной раз дарит россиянам дополнительный выходной. 4 ноября стало красным днем календаря с 2005 года, праздник отмечают в память о событиях Смутного времени, когда против врага-интервента объединились более 10 тысяч жителей страны разных сословий под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и новгородского князя Дмитрия Пожарского.

А вы знали, что 4 ноября и ранее было праздничным днем, еще в 17 веке? Накануне даты предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете историю своей страны.