Жительница Татарстана признана лучшим таксистом России

Жительница РТ Луиза Бадреева признана лучшим водителем такси в стране. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Конкурс профмастерства прошел 1 и 2 ноября в Сочи. Участникам из разных регионов России пришлось показать максимум навыков вождения, знаний ПДД, продемонстрировать умение оказать первую помощь при аварии, а также вежливость, доброжелательность и коммуникабельность.

По итогам соревнований первой стала Луиза Бадреева из РТ, второе и третье места заняли водители из Чувашии и Башкортостана.

Добавим, что победительница конкурса закончила Казанский автотранспортный техникум, работала в ПАТП. Также она воспитывает троих детей, а ее водительский стаж составляет порядка четверти века.