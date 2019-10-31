В Роспотребнадзоре РТ рассказали, что случилось с детьми в казанском отеле

Результаты исследования взятого у заболевших детей материала обнародовал Роспотребнадзор республики. По данным ведомства, у 6 человек выявлен норовирус. Медицинское наблюдение за участниками турнира продолжается. В гостинице провели заключительную дезинфекцию, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

"По выявленным нарушениям требований санитарного законодательства составлен протокол о временном запрете деятельности ресторана гостиницы "Кристалл". Лабораторные исследования проб из внешней среды продолжаются. Причина заболевания детей будет установлена после получения результатов всех лабораторных исследований и экспертиз. Ситуация находится на контроле Управления" - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что вечером 1 ноября к медикам обратились более 30 детей - участников футбольного турнира. Они проживали в гостинице "Кристалл", практически одновременно детям стало плохо. СК возбудил уголовное дело, прокуратура РТ инициировала проверку. Ранее представитель футбольной лиги РТ заявил, что плохое самочувствие детей не было связано с отравлением: Марат Галимов предположил вирусную инфекцию.