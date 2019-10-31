В РТ мужчина жестоко убил соперника из-за женщины

В селе Ульянково Кайбицкого района вчера произошло жестокое убийство. Информация поступила корреспонденту Prokazan.ru из собственных источников.

38-летний мужчина скончался от ножевых ранений, нанесенных соперником из-за дамы.

"Причиной кровавой расправы стала женщина, не сумевшая вовремя определиться в своих сексуальных предпочтениях", рассказали нашей редакции.

"Вечером 1 ноября она гостила у одного из кавалеров, когда внезапно на огонёк заглянул второй ухажер. Между мужчинами вспыхнула ссора, и любвеобильная дама решила остаться с новым возлюбленным. Вечером, когда они легли спать, злоумышленник вернулся с ножом и нанёс семь ножевых ранений сопернику, включая два сквозных, на глазах у престарелого отца. Женщина спешно покинула дом. Мужчина скончался до приезда медиков. Ведётся следствие" - сообщили источники издания.