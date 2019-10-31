Арт-протест: фотохудожник из РТ изобразил суверенный рунет на улицах Казани

Вчера в силу вступили нормы, известные как "закон о суверенном интернете". Целью закона его авторы называют защиту российского сегмента интернета - рунета - от внешних угроз. В России должна быть создана дублирующая инфраструктура для бесперебойной работы интернета. Провайдерам придется установить специальное оборудование, с его помощью Роскомнадзор сможет централизованно управлять маршрутизацией трафика, также оборудование будет фильтровать трафик, ограничивая доступ к запрещенным в стране ресурсам.

В полную силу закон в ближайшее время не заработает, однако еще на стадии обсуждения он вызвал резонанс. Обсуждения не обошли стороной и столицу РТ. Казанский фотохудожник Лев Переулков создал серию работ, посвященную этой теме. Журналист Prokazan.ru узнал у автора, в чем смысл работ и что за ними стоит.

Практически все работы сделаны на основе фотографий Казани, только один снимок - из Петербурга. Принцип отбора фотографий - исключительно эстетический. Сначала автор придумал концепты, затем подобрал к ним подходящие к идее городские локации. Основная идея работ - показать ценность свободы рунета и обратить внимание людей на законопроекты.

Лев Переулков, фотохудожник: "Мне неприятно видеть, как государство регулирует интернет. Новый законопроект — ещё одна такая попытка. Неважно, будут ли власти злоупотреблять новыми возможностями: даже сама идея повлияла на инвестиционный климат, на образ России, на то, сколько здесь останется талантливых программистов и бизнесменов".

Для автора "свободный рунет" - это не пустые слова:

"В каком-то смысле я вырос в рунете, потому что здесь находятся часть друзей, хобби, работа. И правительство изменило эту среду: блокировки Telegram, пусть и неудачные, уголовные дела за посты в соцсетях, пакет Яровой. Я чувствую, как в рунете появилась самоцензура, я постоянно слышу от знакомых, что они хотят покинуть страну."

Добавим, что Лев Переулков - автор множества остросоциальных работ и колоритных снимков, участник арт-проекта MXD, который уже попадал в федеральную повестку издания Lenta.ru.