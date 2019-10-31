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Новости Казани и РТ

09:26, сегодня
В одном из казанских отелей массово отравились дети
12:45, сегодня
Арт-протест: фотохудожник из РТ изобразил суверенный рунет на улицах Казани
11:39, сегодня
Тест: вопросы из средней школы, на которые ответит не каждый взрослый
15:30, 31.10.2019
5 блюд за 350 рублей, живая музыка и мафия по вечерам: ресторан «Катык».
11:02, сегодня
Причины отравления детей в казанской гостинице будет выяснять прокуратура
09:00, сегодня
Синоптики рассказали, когда в Татарстане снова потеплеет
08:29, сегодня
Глухой центр без воды. Казанцы с “деревянной” улицы 30 лет ждут расселения
10:54, 30.10.2019
Как казанцам за два дня начать экономить деньги на бензине
21:59, 01.11.2019
Казанцы могут выбрать название для новой трассы Москва - Казань
19:01, 01.11.2019
В РТ заработало приложение для оформления мелких ДТП
18:39, 01.11.2019
Гражданин Таджикистана пытался подкупить казанского полицейского
18:19, 01.11.2019
Стала известна стоимость проезда по платной трассе Москва-Казань
17:27, 01.11.2019
Жители РТ расскажут Министерствам, чем им заниматься
16:43, 01.11.2019
В Казани кассиршу банка ограбили, представившись службой безопасности банка
16:24, 01.11.2019
Два казанца претендуют на места в командах наставников шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ
16:17, 01.11.2019
Тест: какая работа вам подходит на самом деле
15:41, 01.11.2019
«Нижнекамскнефтехим» оштрафовали на 10 тысяч за вредные выбросы в атмосферу
15:15, 01.11.2019
Татарстан накроет метель. Синоптики опубликовали предупреждение
14:41, 01.11.2019
Дальнобойщик из Нижнекамска снял в Чикаго видеоролик про очпочмак
14:19, 01.11.2019
Владимира Путина просят разобраться со сносом бани в казанских Дербышках
13:50, 01.11.2019
Зеленодольцев, избивших и изнасиловавших мужчину, отправят в колонию на 14 лет
13:19, 01.11.2019
Водитель фуры из Татарстана попал в ДТП в Самарской области
12:40, 01.11.2019
Прокуратура РТ: бездомных животных в Казани убивали медленно и мучительно
12:36, 01.11.2019
«Попались»: Топ-менеджеры «Высокогорских коммунальных сетей» пойдут под суд
11:45, 01.11.2019
В Татарстане Land Cruiser смял легковушку – в салоне зажало водителя
11:41, 01.11.2019
Банк «Открытие» стал генеральным партнером выставки PRO-MANAGEMENT 2019
11:25, 01.11.2019
Бьет – значит бьет. В Татарстане мужчина истязал жену и дочь
11:00, 01.11.2019
Из-за крестного хода в центре Казани перекроют дороги
10:36, 01.11.2019
Засуетилась и сдала себя. В Челнах задержали женщину, находившуюся в розыске
09:45, 01.11.2019
Забыл закрыть машину: В Челнах из автомобиля украли почти полмиллиона рублей
09:40, 01.11.2019
В Казани задержали педофила-рецидивиста
08:28, 01.11.2019
Из Казани вылетел первый в истории Татарстана трансатлантический рейс
08:19, 01.11.2019
Зарезал, переоделся, выбросил нож: в Челнах произошло кровавое убийство
08:13, 01.11.2019
Трассе быть: из Казани в Москву можно будет доехать за шесть часов
06:28, 01.11.2019
Груз до пункта назначения не доехал: В Татарстане украли 8 тонн шампиньонов
05:50, 01.11.2019
Избиение молодоженов в казанском баре «Руки вверх»: заведено уголовное дело
05:22, 01.11.2019
Новых сообщений нет: Девушка из Казани вела интимную переписку с 13-летней
22:19, 31.10.2019
Жителю Зеленодольска пересадили сердце. Он стал третьим в РТ в этом году
21:59, 31.10.2019
Чемпионат по водным видам спорта в Казани может пройти раньше, чем ожидалось
21:03, 31.10.2019
Термометры покажут «минус»: какая погода ожидает казанцев в первый день ноября
20:42, 31.10.2019
В Советском районе Казани станет меньше пробок
20:08, 31.10.2019
Шестерых жителей Казани будут судить за похищение подростка
19:43, 31.10.2019
Классика, рэп и ролевые игры: куда сходить в Казани 2 и 3 ноября
18:22, 31.10.2019
Новые улицы Казани назовут в честь героев, поэта и дирижера
17:42, 31.10.2019
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17:38, 31.10.2019
Аналитик банка «Открытие» дал валютный прогноз на ноябрь
17:15, 31.10.2019
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11:17, 31.10.2019
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Фото pixabay.com

Тест: вопросы из средней школы, на которые ответит не каждый взрослый

Cегодня, 11:39 115 2 Автор: prokazan.ru

Если для вас знания из школьной программы остались за порогом учебного заведения сразу после выпускного, то вряд ли вы сможете пройти этот тест. Попробуйте правильно ответить на 10 вопросов!

 

 

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комментарии

Димас люблю пивас
0
02 ноября 2019
11:42
10из10!!! Я всегда очень сообразителен после пары полторашек.
Горожанин
1
02 ноября 2019
12:35
где тест то ?

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