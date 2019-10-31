Тест: вопросы из средней школы, на которые ответит не каждый взрослый

Если для вас знания из школьной программы остались за порогом учебного заведения сразу после выпускного, то вряд ли вы сможете пройти этот тест. Попробуйте правильно ответить на 10 вопросов!
Если для вас знания из школьной программы остались за порогом учебного заведения сразу после выпускного, то вряд ли вы сможете пройти этот тест. Попробуйте правильно ответить на 10 вопросов!
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